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Kültür-Sanat
AA 03.08.2024 10:30

Laodikeia Antik Kenti'nde Skylla grubu heykeller bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında "eşsiz ve renkli" Skylla Grubu heykelleri keşfedildiğini duyurdu.

Laodikeia Antik Kenti'nde Skylla grubu heykeller bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan "Geleceğe Miras" uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras Laodikeia Projesi kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli."

 

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Mehmet Nuri Ersoy Turizm Restorasyon
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