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Uluslararası Malatya Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan olacak

8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin, Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek.

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Uluslararası Malatya Film Festivalinin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenleyeceği 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9 Kasım'da başlayacak.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını üstlenecek ünlü yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan, ayrıca Malatya Film Platformu kapsamında gerçekleştirilen Master Class bölümüne konuk olarak sinemacılarla tecrübelerini paylaşacak.

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda önemli ismin katılacağı etkinlik, film yapım desteklerinin yanı sıra, çeşitli eğitim ve sektör buluşmalarına da ev sahipliği yapacak.

Açılış töreninde, "Onur, Emek ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri" oyuncu Şener Şen ve Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav'a takdim edilecek.

Festival, 15 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, nuri bilge ceylan, ödül, yarışma, sinema, film
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