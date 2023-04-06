Ulu Cami'nin eğri minaresindeki 'kufi' yazılar restore edilecek

Kentte Eski Kale Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’de bulunan ve Selçuklu Devleti döneminde 2'inci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan Ulu Cami'nin minaresi eğriliği ile biliniyor.

Yıllardır eğikliğine rağmen ayakta durmaya devam eden minarenin yüzey bezemelerinde zamanla dökülmeler oldu.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bezemelerin yeniden hayat bulması için çalışma başlatıldı ve minarenin yüzey bezemeleri için restorasyon kararı alındı.

Minarenin ilk yapıldığı zamanlarda şerefe altı, orta kuşak ve alt kaide kısmında bulunan, dönemin ustaları tarafından 'kufi' tekniği ile yazılan yazılar yeniden gün yüzüne çıkarılacak.

" Minare üzerinde çok orijinal metinler var"

Ulu Cami'nin minaresi hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca minarede 117 santimetre eğim olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz müracaatımızı yaparak teknik kurullardan geçirildikten sonra Ankara'dan izni alıp minarenin yeniden analizlerini yapacağız. Minare üzerinde çok orijinal metinler var. Kufi yazı dediğimiz yazıyla yazılmış. Şu anda hattatlarımızla bunu tespit ettikten sonra bu yazıları da öne çıkaracağız. Minarenin şerefe altından, orta kuşak ve alt kaide üzerindeki yazılar çini yazılardır. Yapıldığı dönemde yazılmış yazılardır. Bunların tamamlanması sağlanacak."

"Bu yıl itibariyle restorasyona alacağız"

Daha önce yapılan sondaj çalışmalarında minarenin altında zemini güçlü tutması için ardıç ağaçlara rastladıklarını söyleyen Cemal Karaca, "Zeminden fore kazık diye bugün tabir ettiğimiz ağaç kazıklar, ahşap kazıklar çıktı. Zira bunlar o dönemde zemini güçlendirmek adına ardıç ağaçları ile yapılmıştır. Bir bütünlük arz edecek şekilde inşallah sizlerin de vesilesiyle minaremizi bu yıl itibariyle restorasyona alacağız. Biz buranın aciliyeti olduğunu da düşünüyoruz" dedi.