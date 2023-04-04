Beyoğlu’nun her mahallesinde vatandaşların evlerine yürüme mesafesinde inşa edilen kütüphaneler yoğun ilgi görüyor.Semt Kütüphanelerine gösterilen bu ilgi Ramazan ayında daha da arttı. İftar öncesi boş zamanını verimli geçirmek isteyen gençler kütüphanelere akın ediyor.

Gençler sessiz ve ferah bir ortamda kitaplarını okuyarak araştırmalarını yaparken, kütüphanelerin küçük misafirleri ise düzenlenen etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor.

59. kütüphane haftasında binlerce öğrenciyi ağırladı Beyoğlu Semt Kütüphaneleri, 27 Mart - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında “Cumhuriyetin Kazanımları ve Kütüphanecilik” temasıyla gerçekleştirilen 59. Kütüphane Haftası dolayısıyla birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

"Özellikle genç neslin ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kütüphane dostu bir Beyoğlu için ’Her Semte Bir Kütüphane’ projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Toplumumuzun her kesiminin kitapla buluştuğu yerler oldu semt kütüphanelerimiz. Okul çıkışı, iş çıkışı, hafta tatili, ara tatil ve yaz tatilinin ilk durağı olmayı başardı. İçerisinde bunduğumuz Ramazan ayında da bir yoğunluk gözlemledik kütüphanelerimizde. Bu noktada özellikle de genç neslin ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor”