Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çok değerli bir tarihi yapıyı anlamlı bir şekilde şehre kazandıracaklarını söyledi.

Niğde'nin en büyük ihtiyaçlarından birinin kent müzesi olduğunu söyleyen Özdemir, tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan şehrin geçmişinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlattı.

"2023 sona ermeden kent müzemizi bitirme hedefindeyiz"

Özdemir, kent müzesinin ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada her şey Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun onayıyla yapılıyor. Niğde Belediyesi yaptığı bütün tescilli binalarda ve bu tarihi alanlarda her şeyi kurulların izni ve onaylanmış projelerle gerçekleştiriyor. Projemiz yaklaşık 18 milyon liralık ihale bedeli ile yükleniciye verildi. 2023 sona ermeden kent müzemizi kazandırma hedefindeyiz"

Niğde'nin tarihi anlatılacak

Müzede Niğde'nin tarihi anlatılacağına vurgu yapan Özdemir, "Kuruluşundan bugüne hangi medeniyetler yaşamış, hangi el sanatları yapılmış, ananelerimiz, örfümüz neler, bunları çocuklarımıza aktarmamız lazım ki onlar da gelecek nesillere aktarabilsin" dedi.