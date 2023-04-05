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Kültür Sanat
İHA 05.04.2023 17:38

Rami Kütüphanesi'nde ilk Ramazan: Çocuklara özel iftar etkinliği

Rami Kütüphanesi'nde ilk Ramazan'da çeşitli etkinliklere yer veriliyor. Bu kapsamda çocuklar için "Rami'de İftar: İlk Orucum, İlk Kitabım" etkinliği düzenlendi.

Rami Kütüphanesi'nde ilk Ramazan: Çocuklara özel iftar etkinliği
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul'daki Rami Kütüphanesi 1,5 yıllık restorasyon çalışmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı.

Türkiye'nin en büyüğü olan kütüphanede Ramazan etkinlikleri kapsamında Osmanlı geleneği olan tekne orucu programı düzenlendi.

İlk Ramazanı geçiren Rami Kütüphanesi'nde 4-10 yaş aralığındaki çocuklara özel Rami'de İftar: İlk Orucum, İlk Kitabım etkinliğine yer verildi.

Etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Sahurlarını evde yapan çocuklar, iftarlarını açmadan önce kütüphanede hep birlikte oyunlar oynadı, masal ve hikayeler okudu. 30 çocuğun katıldığı etkinlikte, öğle ezanıyla birlikte iftarlar açıldı. İftarlarını açan çocuklara kitap hediye edildi.

Rami Kütüphanesi'nde ilk Ramazan: Çocuklara özel iftar etkinliği

"Osmanlı'nın kadim kültürü devam ediyor"

Etkinlik hakkında bilgi veren kütüphane çalışanlarından Gülfem Öztürk, "Osmanlı kadim kültürümüzün devamı olan, tekne orucunu çocuklarla birlikte kütüphanede açıyoruz. Çocuklarımız 4 ile 10 yaş arasındaki çocuklar. Her biri sahurlarını yaptılar, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açtılar. Biz de kendilerine Rami Kütüphanesi olarak kitap hediye ettik" dedi.

"Masal ve hikaye etkinliğimiz oldu"

Çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan kütüphane çalışanlarından Sümeyye Horosan ise, "Biz bugün çocuklarımıza Osmanlı'dan gelen kadim bir kültürü yaşatabilmek için tekne orucunu öğle ezanıyla birlikte açtırdık. Ben onlara etkinlik yaptırmak üzere buradaydım. Çocuklarımıza önce deve cüce sonra trik-trak oyunlarını oynadık. Bir küçük masal ve hikaye etkinliğimiz oldu." dedi.

Çok eğlendiklerini söyleyen çocuklar ise Ramazan Bayramı'nda şeker toplama hayallerinin olduğunu, tekne oruçlarını açtıklarını ve her şey için teşekkür ettiklerini söyledi. 

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