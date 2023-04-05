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Kültür Sanat
İHA 05.04.2023 10:07

Mersin'de açılan 'antika pazarı' ilgi görüyor

Mersin'de hayata geçirilen 'antika pazarı' tarihte yolculuğa çıkarıyor. Gaz lambalarından plaklara, eski dokuma ürünlerden tespihlere kadar bir çok eşya pazarı gezen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Mersin'de açılan 'antika pazarı' ilgi görüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Yenişehir ilçesi 2,5 Çevre Yolu üzeri Merdok Sitesi karşısında kurulan "antika pazarı" iki haftada bir Cumartesi günleri kapılarını vatandaşlara açıyor.

Antika pazarında gaz lambasından taş plaklara, gramofondan radyolara, bakır eşyalardan tespihlere, dikiş makinelerinden daktilolara, biblolardan antika saatlere kadar birçok parça vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Mersin merkez ve ilçelerden gelen antikacılar ürünlerini satışa sunarken, antika eşyaları görmek ve satın almak için gelen vatandaşlar da geçmişe götüren şarkılar eşliğinde hatıralara yolculuk yaptırıyor.

Antika Pazarı açıldığından beri pazarda satış yapan Sakine Arslantaş, "Çok güzel, biz esnaf arasında konuşurken böyle bir şey yoktu hiç. Çok şükür Vahap Seçer Başkanımız sağ olsun böyle bir şey organize etti. Mersin için de çok iyi oldu. Esnaf arkadaşlar da memnunlar" dedi.

"Hem plakları dinletiyoruz hem de satıyoruz"

15 yıldır gramofon ve plak koleksiyoneri olan Murat Yılmaz şunları söyledi:

"Kendi koleksiyonum buradaki ürünlerin hepsi.1,5 aydır buradayız.Taş plak bulmak zor olduğu için ilgi biraz az ama inşallah biz bu pazar sayesinde bu ilgiyi artıracağız. Biz burada hem plakları dinletiyoruz hem de almak isteyene satıyoruz. Ben plak koleksiyonumu genelde İstanbul ve Ankara'daki antika pazarlarından temin ediyordum. Mersin’de de olmasını istiyorduk. Hem tanıtım hem müziğe karşı duyarlılık için Belediyemize tekrar teşekkür ediyoruz. Katılım da güzel oluyor" 

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