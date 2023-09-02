Türkiye yabancı filmlerin platosu oluyor

Türkiye, yabancı yapımcılara sağlanan teşviklerle birlikte dünya sinema sektörü için önemli bir çekim destinasyonuna dönüştü.

2022 yılında Türkiye'de 233 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı, 2021 yılına oranla yüzde 46'lık bir artış gösterdi.

18 sinema filmi, 30 dizi film, 102 belgesel film, 46 televizyon filmi ve programı, 27 reklam filmi ile 10 müzik klibi çekildi. Bugüne kadar aralarında Oscar ödüllü Argo, James Bond, Skyfall, Charlie'nin Melekleri ve Inferno gibi yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye, yeni yapımları ağırlamaya da devam ediyor.

Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya'da

Son olarak yönetmen Guy Ritchie'nin, 2'nci Dünya Savaşı'nı konu edinen 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' adlı sinema filminin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre'de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı.

Film için Türkiye'de yaklaşık 15 milyon dolar harcama yapıldı.

Guy Ritchie'nin yönetmenliğini yaptığı ve Jason Statham'ın başrolünde olduğu 'Operation Fortune', Bollywood sinemasından Salman Khan ve Katrina Kaif'in yer aldığı 'Tiger 3' filmi de Türkiye'de çekilen filmler arasında.

Mekan, ışık ve iş gücü alanındaki avantajları, Türkiye'yi öne çıkarıyor

Yeni 'Sinema Kanunu' ile hayata geçirilen 'Yabancı Film Yapım Desteği'nin yanı sıra Bakanlık tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri, mekan, ışık ve iş gücü alanındaki avantajları, Türkiye'yi film çekiminde öne çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen projeler için görüşmeler neticesinde önümüzdeki süreçte birçok filmin çekimlerinin de Türkiye’de gerçekleştirilmesi bekleniyor.