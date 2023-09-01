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Kültür-Sanat
İHA 01.09.2023 16:29

Tarihi konak gün yüzüne çıkıyor

Kocaeli'de Osmanlı döneminden kalan tarihi Kortel Konağı, aslına uygun rekonstrüksiyon çalışmasıyla yeniden kente kazandırıyor.

Tarihi konak gün yüzüne çıkıyor
[Fotograf: İHA]

Eski müderrislerden Hacı Ahmet Hilmi Efendi’ye ait olan ve `Kortel Konağı` olarak tanınan tarihi yapı mülk sahipleri tarafından Kamu yararına kullanılmak üzere 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanmıştı.

Büyükşehir belediyesi, tescilli taşınmaz kültür varlığı sınıfındaki Kortel Konağı’nı aslına uygun rekonstrüksiyon çalışması yaparak yeniden inşa ediyor.

Tarihi konak gün yüzüne çıkıyor

Büyükşehir belediyesince projelendirme çalışmaları tamamlanan tarihi yapı yeniden gün yüzüne çıkıyor. Aslına uygun bir şekilde yapılan rekonstrüksiyon ahşap imalatları tüm katlarda tamamlandı.

Tarihi yapıya yeniden hayat vermek için hummalı çalışma yürüten ekipler, bina konstrüksiyonu galvaniz bağlantı plakaları ile sabitleme işlemine devam ediyor. Diğer yandan cephelerin restorasyona özgü bağdadi çıta yapılması ve cephe duvar içleri harman tuğla yapımı sürdürülüyor.

Tarihi konak gün yüzüne çıkıyor

Dayanıklılığında artırıldığı yapıda tüm ahşap yüzeylerine yangın geciktirici sıvı sürülüyor. Büyükşehir, rekonstrüksiyon ve restorasyon projesine bağlı olarak imalatlara devam ediyor.

Osmanlı Dönemi’nin önemli şahsiyetlerinden Müderris Hacı Ahmet Hilmi Efendi’ye ev sahipliği yapmış olan tarihi konak, 2014 yılında büyük bir yangın geçirmiş ve ağır bir hasar almıştı. 

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