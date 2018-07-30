Türkiye UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde dünya birincisi

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 18, Dünya Miras Geçici Listesi'nde 77 kültürel mirası var.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Türkiye'nin geçici listede dünya birincisi olduğunu söyledi.

Oğuz, UNESCO ve onun kültüre, eğitime yönelik yaptığı çalışmaları anlama, farkına varma bakımından, Türkiye'nin kurumları ve halkıyla geçmişe göre daha iyi durumda olduğunu anlattı.

Dünyada kültürel değerlere yönelik ziyaret kültürü gelişiyor

Somut Olmayan Mirasın Korunması Sözleşmesi, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi, öğrenen ve yaratıcı şehirler gibi ağlara Türkiye'deki kentlerin çok fazla ilgi göstermeye başladığını vurgulayan Oğuz, "Dünya miras sözleşmesi 2010 yılına kadar 7-8 miras alanımızı bu listeye koymuşken, son 7-8 yıl içerisinde buraya 10 miras daha ekledik. Türkiye olarak şu anda 18 mirasımız dünya miras listesine girdi. 77 mirasımız geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede dünya birincisi" dedi.

Oğuz, dünyada kültürel değerlere yönelik ziyaret kültürünün gittikçe geliştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun yararına inanıyoruz."

"111 somut olmayan miras envanteri oluştu"

Yerel yönetimler, halk, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün UNESCO konusunda daha güçlü bir farkındalığa ve talebe sahip olduğunu söyleyen Oğuz, şöyle konuştu:

"Bu talep de bizi milli komisyon olarak çok fazlaca halkımızla, yerel yönetimle, sivil toplumla temasa getirdi. Onlarla UNESCO'da var olmalarını sağlayabilecek gerek eğitim sektöründe olsun gerek kültür ve iletişim sektöründe olsun hangi programlara entegre olabileceklerine dair çeşitli farkındalıklar, çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Bunların en etkili ve güçlü olanı Yaratıcı Şehirler Ağı, Öğrenen Şehirler Ağı. Sivil toplum kuruluşlarımız, 'UNESCO Kulüpleri' diye bir yapı var onlara dahil oluyor. Eğitim sistemimize dahil olan okullarımız var. Her ilimizde Somut Olmayan Miras Envanteri diye bir envanter var, ona dahil olan mirasımız var."

Oğuz, Türkiye'de şu anda 111 somut olmayan miras envanteri oluştuğunu da anlattı.

UNESCO farkındalığı son yıllarda arttı

Türkiye'de UNESCO farkındalığının son yıllarda çok fazla arttığını vurgulayan Oğuz, bu konuda yerel yönetimler, sivil toplum, devlet kurumları arasında ahenkli bir çalışma oluştuğunu, bunun da daha iyiye doğru gideceğini belirtti.

Oğuz, Türkiye'deki miras koruma duyarlılığının, dünyadaki kültürel mirasa olan merakla bütünleştikçe Türkiye'nin bugünkü ziyaretçi profilinin daha bilinçli, daha nitelikle olmaya doğru evrileceğini düşündüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu arada da gelecek kuşaklarımız, kültürel mirası korumanın avantajlarını, hem inovasyon hem de kimlik ve aidiyetler açısından, ne tür yararları olduğunu daha yakından görmüş olacak."

Kaynak: AA