İdil Biret Stratonikeia Antik Kenti'nde konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir ve Yatağan Belediyesi'nin Stratonikeia Antik Kenti amfi tiyatroda düzenlediği konserde, Şef Münir Akalın yönetiminde piyano sanatçısı İdil Biret ve belediye orkestrası sahne aldı.

3 bin yıllık antik kentteki konsere, çok sayıda müziksever ilgi gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu yıl Stratonikeia'daki konserin ikincisini düzenlediklerini ve organizasyonu geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

"Vatandaşlarımız çok mutlu şekilde buradan ayrılıyorlar"

Stratonikeia'nın tanıtımına önem verdiklerini söyleyen Başkan Osman Gürün, şunları anlattı:

"Önemli bir geçmişe sahip, dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia'da dünya çapındaki sanatçımızla hemşerilerimizi buluşturmak bizim için büyük bir onurdur. Böyle büyük bir kitle, sessizlikle ve huşu içerisinde sanatçımızı izledi. Vatandaşlarımız çok mutlu şekilde buradan ayrılıyorlar."

"Antik döneme ait eserleri ayağa kaldırıyoruz"

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de, İdil Biret ve binlerce müzikseveri kentte ağırladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Stratonikeia Antik Kenti'nde biz antik döneme ait eserleri ayağa kaldırıyoruz. Bunlardan birisi de tiyatrodur. Tiyatrodada restorasyon gerçekleşiyor. Dünya Kalkınma Ajansı'ndan burayla ilgili projemiz de çıktı. Bu sayede tiyatronun büyük bir kısmı tamamlanacak ve aşamalar halinde daha geniş bir kısmını kullanıyor olacağız."

Kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kentteki çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Bilal Söğüt, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle kazı ve restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

"Özellikle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün destekleri var. Valiliğimiz desteğiyle Şaban Ağa Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Beylikler Dönemi hamamını restore etmiştik. Bundan sonra tiyatroda ve kentin diğer bölümlerindeki çalışmalarımız devam edecek. Antik dönemden günümüz tüm yapılarda kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını sürdürüyoruz."

Kaynak: AA