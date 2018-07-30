Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) öncülüğünde başlatılan "Türkçe Yaz Okulu" programında çeşitli ülkelerden Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, Türk kültürünü öğreniyor.

İngiltere, Suriye, Myanmar, Vietnam, Nijerya ve Çin'in de aralarında bulunduğu 23 ülkeden gelen 23 konuk öğrenci, TÜ Dil Eğitim Merkezi'nde, Türkçe kursunun yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ve gezi programlarına da katılıyor.

Konuk öğrenciler el sanatları atölye çalışmalarına katılıyor, halk oyunları ve Türk yemeklerini tanıyor.

"Bizim kültürümüzde bütün dinlere hoşgörü var"

TÜ Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan, konuk öğrencilere Türk kültürünü tanıttıklarını söyledi.

Konuk öğrencilerin Türkçe eğitimine katılmasının yanı sıra Selimiye Camii, Edirne Büyük Sinagog ve kiliseleri ziyaret ettiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Bizim kültürümüzde bütün dinlere hoşgörü var. Kiliseler faaliyette bunları da onlara göstermek istedik. Bu yılki öğrencilerimizin birçoğu üniversite mezunu. İçlerinde doktor, akademisyen, mühendis ve elçiliklerde çalışanlar var. İstiyoruz ki bunlar kültürümüzü öğrensinler, Türk insanının güzel niteliklerini görsünler ve gittiklerinde ülkelerinde anlatsınlar."

Konuk öğrencilerin sadece Türkiye'ye ait olan Edirnekari sanatını uygulamalı olarak öğrendiğini söyleyen Doğan, "Sanatımızı ülkelerine döndüklerinde anlatacak olmaları da bizim için ayrı bir gurur. Hatta kendilerine Edirnekari'den yapılmış bir kitap ayracı da hediye ettik" dedi.

"Türk kültürünü seviyoruz"

YEE Temsilcisi Nurcan Elsıkma da, 2010'dan bu yana Türkçe Yaz Okulu'nun düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Öğrenciler farklı ülkelerden gelip Türkçe'yi öğrenirken, kültürel geziler yapıyorlar ve şu an olduğu gibi el sanatlarımızı tanıyorlar. Yiyeceklerimiz ve yemeklerimizi de tanıtıyoruz. Bu yıl Türkiye'ye bin konuk öğrenci geldi, çeşitli illerde çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar."

İngiltere'den gelen Charlie Thomas ise, Türkiye'yi ve Türk kültürünü sevdiğini anlattı. Türkçe Yaz Okulu'nda düzenlenen birçok etkinliğe katıldığından bahseden Thomas, güzel dostluklar kurduğunu ve yeni arkadaşlar edindiğini belirtti.

Myanmar'dan Myint Po Htwe de, Türkçe konuşmayı sevdiğini belirterek, "İnsanlar burada çok iyi, yardımsever. Öğretmenlerimiz bize burada çok yardımcı oluyor" dedi.

Kaynak: AA