Safranbolu Uzak Doğu'dan yoğun ilgi görüyor

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, yılın ilk yarısında konaklamalı yaklaşık 80 bin yabancı turist ağırladı.

İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan tarihi ilçede, ilk 6 ayda 53 bin de yerli turist konakladı.

"En fazla turist Çin'den geliyor"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, kent ölçeğinde dünya mirası listesinde yer alan Safranbolu'ya en fazla turistin Çin'den geldiğini söyledi.

Safranbolu'nun önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Ürkmezer, "Biz Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin burada en az 2-3 gün konaklamalarını istiyoruz. Bunun içinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Safranbolu, kültür turizminin yanında Mencilis Mağarası, kanyonları ve doğasıyla da önemli bir destinasyon" dedi.

"İç pazarda da Safranbolu'da canlanma var"

Amaçlarının Dünya Miras Kenti olan Safranbolu'yu bütün yerli ve yabancı turistlerin gelip yaşamalarını, konaklamalarını, doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini yaşamalarını istediklerini anlatan Ürkmezer, şunları söyledi:

"İlçemize Uzak Doğu ülkelerinden daha çok turist geliyor. Çin vatandaşları yoğun bir şekilde dış turizmi canlandırmaya başladı. Safranbolu olarak elimizden geldiğince tanıtımları artıracağız. Bunun için altyapımız yeterli. İç pazarda da Safranbolu'da canlanma var. Daha önce yılda bir milyon turisti geçmiştik. Bu sayıyı daha da katlayarak yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz."

56 ülkeden misafir ağırladı

Tarihi ilçeye 6 ayda en fazla turist gelen 10 ülke sırasıyla Çin, Tayvan, Amerika, Endonezya, Japonya, Malezya, Tayland, İngiltere, Almanya ve Rusya oldu.

Safranbolu'ya yılın ilk yarısında 56 ülkeden turist geldi.

Kaynak: AA