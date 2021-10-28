28 Ekim 1938 günü hizmete açılan ve halen hizmet veren tarihi Ankara Radyoevi binası, genç Cumhuriyetimizin o yıllardaki en modern binalarından biri olma özelliği taşıyor.

Daha ilk yıldan itibaren Türkiye radyolarının "Merkez Postası" olma unvanına kavuştu. Aradan geçen 83 yılda, bu tarihi binanın çalışanlarının üretimleri ve radyo yayıncılığı ilke ve esasları ona; "halk üniversitesi", "radyoculuğun okulu", "Cumhuriyetimizin güçlü sesi" gibi haklı ve güzel unvanlar kazandırdı.

28 Ekim 1938- 28 Ekim 2021

Bugün ‘’Tarihî Ankara Radyoevi’nin’’ hizmete başlamasının 83.yıl dönümü.

Nice senelere… #radyodaima #TRTRadyoları pic.twitter.com/XcZSEwP4fa — TRT Radyo (@trtradyo) October 28, 2021

"Radyolarımız milletimizin ses hafızası ve sözlü kültür taşıyıcısı olmuştur"

Kutlama törenine katılan TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, “Milletimizin ses hafızasının önemli bir taşıyıcısı olan TRT Ankara Radyomuzun bu tarihi hizmet binasının hizmete açılışının 83. yılını kutluyorum. Siz değerli radyocularla, söz üstatlarıyla birlikte olmaktan mutluyum. 98. yaşını kutlayan Cumhuriyetimizin sesi olan radyoevinin 94. yaşını kutluyorum. 6 Mayıs 1927’den günümüze 94 yıldır ses bayrağımız Türkçemizi vatanımızın dört bir yanında dalgalarından radyolarımız milletimizin ses hafızası ve sözlü kültür taşıyıcısı olmuştur, devletimiz var oldukça kıyamete kadar olmaya devam edecektir” dedi.

Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya ve Ankara Radyosu Müdürü Merdan Güven ile birlikte yaş günü pastasını kesti ve çalışanlara başarılar diledi.

Törende; Ankara Radyosu THM sanatçıları Hasan Özel, İmran Koç ve Gürsoy Babaoğlu türkü konseri verdi.