Kazakistan’ın Almatı şehri 6'ncı Türk Filmleri Haftası’na ev sahipliği yapıyor. Türk Filmleri Haftası'nın galası “7'nci Koğuştaki Mucize” filmiyle gerçekleşti.

AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu festival hakkında bilgi verdi.

“Altı yıl önce yola çıktığımız yolun finaline geldik. Artık Türkiye’de Korkut Ata Film Festivali organize edilecek. Bu festivalin altyapısını altı yıldır oluşturuyorduk. Çok şükür Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bu işe özellikle ağırlık gösterdi ve bu işin üzerine düştü. Bir de Türkiye bu bölgede ortak yapımlar yapmak istiyor. Ortak fonlar oluşturulması lazım. Yani Türk dünyası sinema fonu oluşturulması lazım. Onun da altyapısı oluşuyor.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Etkinlikte ödüllü eserler seyircilerle buluşacak

Sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, 7. Koğuştaki Mucize filminin çocuk oyuncusu Nisa Sofia Aksungur konuk oldu. Ayrıca Türk oyuncular hayranları ile bir araya geldi.

Türk Filmleri Haftası kapsamında usta yönetmenlerin ödüllü eserleri beyaz perdeye taşınacak. Film gösterimlerinden sonra sanatçılarla seyirci buluşmaları yapılacak.

Türkiye ekibi, Kazakistanlı sinema sanatçıları ile ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler ve söyleşiler yapacak.