Avrupa ülkelerinde enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde seyretmesi endişe yaratıyor. Avrupa Birliği Bölgesi'nde genel fiyat artışı son yılların en yüksek seviyesinde.

Avrupa İstatistik Ofisi EUROSTAT verilerine göre Eylül'de Avrupa'daki enflasyon 3, 4 ile 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Euro area annual #inflation up to 3.4% in September https://t.co/2zJMYr7ajA pic.twitter.com/73qLBr1Nqb