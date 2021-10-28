Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Ahlat Müze Müdürü Mikail Erçek başkanlığında Adilcevaz’daki Kef Kalesi kazıları devam ediyor.

1964 yılındaki kazılardan sonra ara verilen çalışmalar, bu yıl yeniden başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun’un bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılarda kalenin içindeki sarayın salon bölümünde çalışmalara yoğunluk verildi.

Bölgede kazılar sürecek

Kazılarda Urartulara ait çivi yazılı belgeler ve bazı boyalar bulduklarını söyleyen Doç. Dr. İsmail Coşkun, yapılan çalışmalarla ilgili, şöyle konuştu:

"Kazılarımıza Kef Kalesi'nin stadel bölümü olan sarayın salon bölümünde devam ediyor. Buradaki devasa büyüklükteki fil ayaklarını ortaya çıkarıp, tekrardan ayağa kaldırma çalışmalarımız sürüyor. Bu fil ayaklarından birini tekrardan ayağa kaldırdık. Kale kazısındaki önemli buluntular içerisinde Urartu mavisi olarak adlandırılan mavi bir boya, kırmızı ve sarı boyalarla bunun dışında çivi yazılı belgeler tespit ettik. Kef Kalesi Adilcevaz ilçesine hakim bir konumda inşa edilmiş. 2'nci Rusa tarafından kurulmuş bir kale. Milattan önce 7‘nci yüzyılın ilk yarısında yapılmış. 2'nci Rusa, döneminde imar faaliyetlerine önem veren önemli bir kral olmuş. Bu dönemde çok zengin kentler inşa etmiş. Kazılar uzun bir dönem sürecek."