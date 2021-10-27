Köstekli saatler, kitaplar, gramofon, saban tekeri... Her biri antikacılardan özenle seçildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgelemesi esas alındı.

İstanbul'dan Çekya'ya götürülen bu parçalar, heykeltraş Patrik Prosko'nun atölyesinde bambaşka bir forma büründü.

539 parçadan oluşuyor

İlk baktığınız zaman 539 parçadan oluşan bu eseri anlamanız pek mümkün olmayabilir. Ancak doğru başkış açısına sahip olduğunuz zaman, aslında İstanbul'dan toplanan bu parçaların bir Atatürk portresine dönüştüğünü görebilirsiniz.

Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek

"Anamorfoz Atatürk" eseri, 29 Ekim'den itibaren Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenecek.

Esere başlama süreciyle ilgili bilgi veren Patrik Prosko, "Normalde politikayla ilgili hiçbir iş yapmak istemem ama Atatürk'ün Türkiye için yaptıkları, değerleri, vizyonu ve geriye bıraktığı mirası fikrimi değiştirdi. Okudukça, araştırdıkça politika üstü bir kişilik olduğunu anlayınca şevkle yaptım" dedi.

30 Aralık'a kadar görülebilecek

3 ayda tamamladığı Atatürk Anamorfoz çalışması, Çek sanatçıya göre en iyi eseri. Sanatseverler eseri, 30 Aralık'a kadar Rahmi Koç Müzesi'nde görebilecek.