TRT Belgesel'in sevilen programı "Gizemli Tarih" tarihin karanlıkta kalmış olaylarını ve yapılarını aydınlatmaya devam ediyor.

Tarihi 9 bin 400 yıl öncesine dayanıyor. Sokaksız mahalleleri, dip dibe inşa edilmiş evleri ve bir yanardağ patlamasını anlatan tarihin ilk haritası...

TRT Belgesel, sayısız gizemi barındıran neolitik kenti inceledi

Çatalhöyük binlerce yıl öncesinin yaşam anlayışını anlatıyor.

TRT Belgesel ekibi Çatalhöyük Neolitik Antik Kenti'nde zaman yolculuğunun kapısını araladı.

Çatalhöyük'ün sayısız gizemi gün yüzüne çıkıyor

Çatalhöyük'ün içerisinde barındırdığı sayısız gizem, "Gizemli Tarih" belgeselinin yeni bölümünde tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

Ekip, 8 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen kapısız evleri, bir volkan patlamasını anlatan tarihin ilk haritası ile evlerin zemininde bulunan insan ve hayvanlara ait kemikleri inceledi.

"Gizemli Tarih Çatalhöyük" bu akşam saat 20.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacak.