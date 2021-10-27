Yeşilçam Sineması Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) taşınıyor. AKM içindeki 100 kişilik cep sineması, yeni dönemde "AKM Yeşilçam Sineması" adıyla hizmet verecek. İçeride artık son hazırlıklar yapılıyor.

25 yıl boyunca sinema sektörünün buluşma noktası oldu

Yeşilçam Sineması İstiklal Caddesi’nde, 25 yıl boyunca sinema sektörünün buluşma noktası oldu. Ancak salgın nedeniyle perdelerini kapatmak zorunda kaldı.

Şimdi yeni dönemde Atatürk Kültür Merkezi içinde salon gösterimlerine devam edecek.

Yeşilçam Sineması 1996’dan bu yana kesintisiz hizmet verdi. Tarih kokan ortamı ve 75 koltuklu sinema salonuyla yıllarca sanat tutkunlarını ağırladı.

Eskiden olduğu gibi yeni yerinde de sinemanın eğitim merkezi olmaya devam edecek.

1 Kasım itibarıyla kapılarını açacak

Yeşilçam Sineması Kurucusu Reis Çelik, sinemayı taşıma taleplerinin olumlu karşılandığını söyleyerek, şunları anlattı:

“Bağımsız sinemanın buluşma merkezi, kısa filmcilerin ve belgeselcilerin buluşma merkezi olacak. Sinema eğitimlerinin yapıldığı, öğrencilerin gelip gittiği, ülke sinemalarının tanıtıldığı bir sinema olmaya kültür merkezinin içerisinde devam edecek.”

Yeni dönem hazırlıkları da hızlıca başladı. Çelik, çok etkili bir programla başlayacaklarını da anlatarak, şu bilgileri verdi:

“1 Kasım’dan itibaren AKM Yeşilçam Sineması içinde Türkiye’nin yurt dışında çok büyük ödüller almış filmler seçkisi yaptık, bir hafta boyunca o filmleri göstereceğiz.”

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Edebali Koçdemir