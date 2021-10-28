Yüzyıllardır Şanlıurfa'da yapılan bir el sanatı olan çulhacılık, özünde bez dokumacılığı. Bu bezler yün, pamuk ve floş adı verilen ipek ipliğinden dokunuyor. İplikler yöresel teknikler ve doğal boyalarla boyanıp, kamçılı tezgah adı verilen, el ve ayakla çalışan dokuma tezgahlarında işleniyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yüzyıllardır icra edilen ancak artık unutulmaya yüz tutan çulhacılık mesleğini belediyeye ait Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde kurulan atölyede yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

"Hedefimiz yeni ustalar yetiştirmek"

Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun kabul edildiğini ve çulhacılık için coğrafi işaret belgesi alındığını anlatan Canpolat, şöyle konuştu:

"Atölyemizde bir ustamız ile 2 çırağı bulunuyor. Hedefimiz, ustamız aracılığıyla yeni ustalar yetiştirmektir. Evliya Çelebi de bu çulha bezinden Seyahatname'sinde bahsediyor. Çulha bezinden yeni ürünler üreterek, sanayileşmeyle birlikte ekonomi ve istihdam anlamında çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu sanatın yüzyıllarca yaşatılması için çalışıyoruz."