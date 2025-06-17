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Kültür-Sanat
AA 17.06.2025 12:48

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler yaşamını yitirdi

"Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm"ün aralarında olduğu, Türk halk müziğinden birçok türküyü derleyen 79 yaşındaki sanatçı Mehmet Erenler, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler yaşamını yitirdi

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gören klasik bağlama virtüözü Erenler'in organ yetmezliği sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Erenler'in cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip Büyükdere Caddesi'ndeki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

Mehmet Erenler kimdir?

Ankara'da 1946'da dünyaya gelen Erenler, 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başladı, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in "Yurttan Sesler" programına katıldı.

TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı.

Mehmet Erenler, 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi.

Yurt içinde ve dışında birçok konser ve seminer veren sanatçı, çeşitli üniversitelerde dersler sunup çok sayıda sanatçı yetiştirdi.

Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından Erenler, özellikle "açış" adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı, yaratıcılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak da görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı.

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