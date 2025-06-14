Bakanlık, kütüphaneleri çok yönlü merkezlere dönüştürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında 1162 olan kütüphane sayısı, 2025 itibarıyla 1301'e ulaştı. Aynı dönemde toplam kullanım alanı 750 bin metrekareye, kullanıcı sayısı ise 38,7 milyona çıktı.

Ayrıca, kütüphaneler artık sadece kitapla buluşulan değil, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin düzenlendiği üretim merkezleri haline geldi. 2024'te 29 binden fazla etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 1,5 milyonu aşkın kişi katıldı.

Gezici kütüphanelerle kırsal bölgelere ulaşılırken, bebek ve çocuklara özel tematik kütüphaneler, alışveriş merkezleri ve havalimanlarında kurulan kütüphanelerle her yaştan ve profilden kullanıcıya erişim sağlandı.

Milli Dijital Kütüphane Projesi ve yapay zeka destekli hizmetler ile milyonlarca belgeye erişim kolaylaştırılarak dijital dönüşüm alanında da önemli çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalarla birlikte kütüphaneler sadece kitap okunan alanlar olmaktan çıkarak, sanattan girişimciliğe, teknolojiden kültürel üretime kadar çok yönlü katkılar sunan merkezler haline geldi.

"Her yaştan vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalıştıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana, kütüphaneleri sadece kitapların değil, bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"2018 yılında ülke genelinde 1162 olan kütüphane sayımızı 2025 itibarıyla 1301'e yükselttik. Ancak yalnızca sayıyı artırmakla kalmadık, çok daha önemlisi, kütüphanelerimizin kullanım alanlarını da büyük ölçüde genişlettik. Bugün, tam 750 bin metrekarelik bir alanda kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. 28 milyon olan yıllık kullanıcı sayımız ise bugün 38,7 milyonu aştı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, 7 gün 24 saat açık kütüphanelerimiz, yenilikçi hizmet anlayışımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla her yaştan vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz."