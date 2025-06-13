Hüseyin Goncagül son yolculuğuna uğurlandı

Hüseyin Goncagül'ün cenaze namazı, cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camii'nde kılındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün saf tuttuğu cenaze namazında Goncagül için helallik alındı, dua edildi.

Namazın ardından katılımcıların omuzlarında cenaze aracına taşınan Goncagül'ün naaşı, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının eşi Ayşegül, oğlu Mustafa, kızı Betül ile yeğeni müzisyen Yusuf Goncagül camide ve mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşıydı

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hüseyin Goncagül'ün kendi nesli ve Türkiye için çok kıymetli bir isim olduğunu söyledi.

Goncagül'ün ömrü boyunca çok insan yetiştirdiğini belirten Altun, "Memleketimiz için çok önemli değerdi. Bir değerimizi, büyüğümüzü kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün burada da birçok talebesi vardı. Hem eserleriyle hem yetiştirdiği talebelerle gerçekten bu ülkeye çok önemli katkılarda bulundu" dedi.

Goncagül'ün Türk geleneğinden gelen değerleri nesiller aracılığıyla geleceğe taşımak için ciddi gayretler sarf ettiğini vurgulayan Altun, "Çok güzel bir kültür insanıydı, çok güzel bir ilim insanıydı, bir eğitim neferiydi. Üzgünüz ama bir taraftan da geride bıraktığı mirası bugün çok daha açık ve net şekilde biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok değer verdiği bir isimdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul İmam Hatip Okulundan sınıf arkadaşıydı. Birbirlerine olan muhabbetlerini biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da Hüseyin Goncagül'ün iyi bir insan olduğunu, son yolculuğunda da bunu paylaşmış olduklarını belirtti.

"Hüseyin Goncagül" denilince akla ilk "aile", "çocuk" ve "dava insanı" kavramlarının geldiğini anlatan Acar, Goncagül'ün samimi ve hasbi bir insan olduğunu vurguladı.

Acar, Goncagül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğunu hatırlatarak, "O nezaketiyle, beyefendiliğiyle, samimiyetiyle, hasbiliğiyle çok önemli bir değerdi. Muhafazakar dünyada bir şekilde insanlara dokunmuş olduğunu bildiğimiz önemli aktörlerden biriydi. Rabb'im mekanını cennet etsin. Sonuçta bizler de belki çocukluğumuza, belki biraz gençliğimize dokunan taraflarıyla onu hep radyolarda, televizyonlarda bir şekilde hayatımıza dokunan yanlarıyla tanıdık, hep iyi bildik. Nezaketli, samimi, özel, nahif bir insan olarak bildik. Geride kalan ailesine sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Cenaze töreninde, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Mesut Uçakan, Üzeyir İlbak, Ömer Faruk Aksoy, Alper Kış, Mehmet Karaosmanoğlu, Salih Efiloğlu, İsmail Güneş, Hakan Aykut, Abdurrahman Şen, Osman Atalay, Mehmet Burhan Genç ve Kemal Özdal'ın da aralarında bulunduğu sanat ve sinema dünyasından çok sayıda isim de yer aldı.