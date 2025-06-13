TRT'den şiirle yoğrulmuş yeni bir radyo oyunu: Şiddetli Şiirsizlik

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kültür-sanat yayıncılığındaki köklü geleneğini sürdüren Arkası Yarın programı, edebiyat ve insan hikâyeleriyle örülmüş yeni bir radyo dramıyla dinleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TRT Ayazağa Stüdyoları’nda kayda alınan “Şiddetli Şiirsizlik”, İstanbul’u şiirin büyüsüyle kucaklayan kurgusuyla hem edebi hem de duygusal bir yolculuk vaat ediyor.

Bir çiftin, evliliklerinde şiir eksikliğini gerekçe göstererek dava açması ekseninde gelişen hikâye; bireyler arası iletişim, kültürel bağlar ve duygusal paylaşım gibi temaları ironik ve düşündürücü bir dille ele alıyor.

Aile Yılı

Oyunun başkarakteri Himmet Efendi, küçük teknesiyle İstanbul’un iki yakası arasında sefer yaparken, her seferinde bir şairin sesiyle şehri selamlıyor.

TRT Radyo Dairesi Başkanlığı, “Aile Yılı” çerçevesinde aile içi ilişkilerde estetik duyarlılığı artırmayı hedefleyen içeriklere öncelik veriyor.

Bu doğrultuda hazırlanan yapımda, şiirin insanlar arasında kurduğu manevi köprüler öne çıkarılıyor.

Orhan Veli, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret, Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu gibi ustaların dizeleriyle örülen yolculuklar, sadece İstanbul’un değil, karakterlerin iç dünyalarının da şiirle katman katman açılmasına olanak tanıyor.

Farklı bir yolculuk

Yapımın yazarlığını Pervin Atamert, yönetmenliğini ise tiyatrocu Ali Düşenkalkar üstleniyor.

Oyuncu kadrosunda Taner Turan, Özden Ayyıldız, Emrah Eren, Mustafa Kırantepe ve Burcu Ger gibi usta isimler yer alıyor.

Projenin yapımcılığını Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk yürütürken, ses efektleri Ersin Temelli imzası taşıyor.

“Şiddetli Şiirsizlik”, TRT’nin edebiyatla iç içe yayıncılık vizyonunun çağdaş bir yansıması olarak, dinleyicisini düşünsel ve duygusal derinliği olan bir yolculuğa davet ediyor.

