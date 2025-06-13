Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti

Goncagül, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini, Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Türk tiyatrosunun kıymetli ismi, gönüllerde iz bırakan sanatçı Hüseyin Goncagül’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinen sanatçımız, zarafeti, duruşu ve gönül diliyle gönülleri fethetmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz".

Hüseyin Goncagül kimdir?

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışarak 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazanan Goncagül, yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller aldı.

İstanbul İmam Hatip Okulunda eğitimine devam eden usta tiyatrocu, tamamladığı iki fakültenin ardından temel eğitim öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği dallarında 13 sene görev yaptı.

Okullarda kurduğu kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Goncagül, çeşitli sahne etkinliklerinde de izleyiciyle buluştu.

İbrahim Sadri'nin yazdığı "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında olduğu bir çok isimle birlikte sahneye çıkan Goncagül, Milli Gazete'de "Goncagülle Seyahat" başlıklı yazılar kaleme aldı.

Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de "Halk Meclisi", "İstanbul Bülteni", "İstanbul Kazan Ben Kepçe", "Sahuru Beklerken", "Goncagül'ün Kepçesi", "Tatil Eğlencesi", "Aileler Yarışıyor" ve "Teneffüs" gibi televizyon programları hazırlayıp sundu.

Osmanlı Devleti'nin 700. yıl anısına 1999'da çıkardığı bir müzik albümü ve klibi de bulunan usta tiyatrocu, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla toplumun her kesiminin takdirini kazandı.

TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini de sürdüren tiyatro oyuncusu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, yurt içinde ve Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ile Avusturya'nın da arasında bulunduğu pek çok ülkede çeşitli programlara imza attı.