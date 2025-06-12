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Kültür-Sanat
AA 12.06.2025 14:40

Sinema salonlarında bu hafta 5 yeni film

Sinema salonlarında bu hafta 5 yabancı film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta 5 yeni film

"Genç Werther'in Acıları"

Yönetmen koltuğunda Jose Avelino Gilles Corbett Lourenco'nun oturduğu "Genç Werther'in Acıları" filmi, Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe'nin aynı isimli kitabından sinemaya uyarlandı.

Romantik komedi türündeki filmde, Douglas Booth, Alison Pill ve Patrick J. Adams başrolleri paylaşıyor.

Film, genç yazar Werther'in yaşadığı ilişkileri konu ediniyor.

"Tam Bana Göre"

Romantik komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Tam Bana Göre" filminin oyuncu kadrosunda, Pedro Pascal, Dakota Johnson ve Chris Evans yer alıyor.

Yönetmenliğini Celine Song'un üstlendiği yapım, New York'ta yaşayan genç ve hırslı çöpçatan Lucy'nin hikayesini anlatıyor.

"Ejderhanı Nasıl Eğitirsin"

Yönetmenliğini Dean DeBlois'nin üstlendiği, 2010 yapımı macera, aile, fantastik ve dram türündeki "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" sinemaseverlerle buluşuyor.

Animasyon türündeki film, Berk Adası'nda Vikingler ile ejderhaların nesiller boyu süren amansız düşmanlığını ve yaralı ejderha Dişsiz ile dostluk kurarak adanın kaderini değiştiren genç Hıçkıdık'ın maceralarını işliyor.

"Bozzo in the Woods"

Korku ve gerilim türündeki "Bozzo in the Woods" filmi binlerce yıldır gizli tutulan ölüleri diriltme gücüne sahip "Lazarus" adlı karanlık gücün kontrolden çıkmasını ve kendilerini ölümcül çatışmanın ortasında bulan kampçıların hikayesini anlatıyor.

Başrollerini Ender Saban ve Engin Can Özdemir'in paylaştığı filmin yönetmenliğini Ömer Sarı üstleniyor.

"Süper Köpekler Yaz Maceraları"

Haftanın animasyon türündeki diğer filmi "Süper Köpekler Yaz Maceraları"nın yönetmen koltuğunda Elena Galdobina oturuyor.

Yapım, süper köpekler Cino, Aleks, Esila, Lisa ve Aliş'in yaz tatilini nasıl geçirdiklerine odaklanıyor.

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