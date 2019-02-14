Türk Dünyası Parlamenterler Birliğince hazırlanan "Türk Dünyasından Parlamenter Bakış" dergisi, "Özbekistan Dosyası" konulu ilk sayısıyla okucuyla buluştu.

Gelecek sayılarında Kazakistan, Kırgızistan, Azerbeycan, Türkmenistan ve Kıbrıs özel sayılarını yapacak e-dergi, Türkçe ve Rusça olarak 3 ayda bir yayımlanacak.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ile röportajın da yer aldığı derginin ilk sayısında, bu ülkenin turizmi, kültürel değerleri ve seyahat rotalarına dair bilgiler aktarılıyor.

Özbekistan ve Türkiye arasında vize uygulaması ile "Türk Ortak Latin Alfabesi" konularının analiz edildiği dergide, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın "Özbekistan ile dostluk, kardeşlik ve işbirliği", Prof. Dr. Orhan Kavuncu'nun "Orta Asya'nın merkezinde bir ülke", Süleyman Merdanoğlu'nun "Özbekistan'da turizm" ve İrfan Ünver Nasrattınoğlu'nun "Seyahat Notları" yazıları var.

Dergide, ülkenin önemli destanlarına yer verilirken, TDPB'nin Türk dünyasına yönelik faaliyetleri de okuyucuya sunuluyor.

Dayanışma anlayışını dünya standartlarına taşımak

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı ve 21. Dönem Trabzon Milletvekili Nail Çelebi, birlik olarak hedeflerinin değişim ve gelişmeler içinde, süreklilik ve dayanışma anlayışlarını dünya standartlarına taşımak olduğunu belirtti.

Çelebi, şunları söyledi:

"TDPB olarak, Türk dünyası ve akraba topluluklarının gerçek bilgiye doğru zamanda ulaşmalarına rehberlik etmek istiyoruz. Dergimizin ilk sayısından itibaren, tüm parlamenterlerimizin ve yönetici kadrolarımızın gelecekle ilgili bilimsel çalışmalarına, hazırlayacakları projelere ve geleceğe yön verecek görüşlerine de yer vereceğiz."

TDPB 6 yaşında

2013 yılında kurulan Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB), TBMM üyeleri ve Türk dünyasını oluşturan Parlamentoların seçilmiş üyeleri ile bu üyelerin kurmuş oldukları tüzel kişilikli kuruluşlardan meydana geliyor.

Birlik, Türk dünyası ve akraba topluluklarındaki milletvekilleri arasındaki iletişimi güçlendirmek, vekillerin birbirlerini daha yakından tanımalarına fırsat sunmak, ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek ve kültürel zenginliklerin tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA