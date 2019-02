Zoo Palast sinemasında düzenlenen ve televizyon yapımları ile dizelere odaklanan “Drama Series Days” bölümünde bu yıl TRT de yer aldı.

Etkinlik kapsamında TRT'nin yeni ve son dönem başarılı dizileri, "Diriliş: Ertuğrul", "Halka" ve "Tek Yürek"in tanıtımlarının gerçekleştirildiği "Turkish Drama" başlıklı özel bir "Showcase" yapıldı.

Etkinlikte sunumu gerçekleştiren TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, çok faydalı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, Türkiye’nin dizi ihracatı konusunda şu anda 350 milyon dolarla dünyada ikinci sırada bulunduğunu, 2023'de ise 1 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Latin Amerika'dan Balkanlara ve Uzak Doğu'ya kadar Türk dizilerinin her yerde gösterildiğini anlatan Güven, "150 ülkenin üzerinde izleniyor, Türk dizileri satışta. Umut ediyoruz ki her yerde, her coğrafyada Türk dizileri izlenir. Bizim için de gurur verici bir durum." diye konuştu.

Dünyanın bazı bölgelerinde yeni doğan bebeklere Türk dizilerindeki karakterlerin isimlerinin verildiğini belirten Güven, “Bir Venezuelalı şirket bana bizzat şunu söylemişti; 'artık bizim burada yeni doğan bebeklere Türk dizilerindeki karakterlerin isimleri verilmeye başlandı.' Aynı şey başkanlar için de geçerli. Balkan bölgesi ve Güney Amerika’da Türkçe dil kursları artmaya başladı. Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı inanılmaz artmış." değerlendirmesinde bulundu.

Berlinale'de TRT’nin yaptığı sunumun çok faydalı geçtiğini ifade eden Güven, “Berlinale, dünyanın en büyük festivallerinden biri olduğu için burada olmak önemli. Üretilen dizilerin buralarda göstermek, yabancı izleyicilerle buluşturmak oldukça önemli bir görev.” şeklinde konuştu.

Etkinliğin ardından katılımcılar TRT'deki dizilerle ilgili bilgiler aldı.

Kaynak: AA