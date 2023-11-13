TRT yapımı "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin galası yapıldı

Gala öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Sobacı, Selahaddin Eyyubi'nin tarihin önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu ve mücadelesinin anlatıldığı yeni diziyi izleyiciyle buluşturmaktan gurur duyduklarını belirterek, "1187 yılında Haçlı ordularını Kudüs topraklarından söküp atan Selahaddin Eyyubi hem kendi dönemine hem de sonraki asırlara damga vurmuş bir şahsiyettir. 'Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki?' diyen Selahaddin Eyyubi, büyük bir inançla verdiği mücadelenin sonunda, kazandığı zaferle bugün kutsal mekanın işgalcilerine çok büyük bir mesaj vermektedir" dedi.

Sobacı, bugün Kudüs ve Gazze'de İsrail'in Filistin'e karşı büyük bir katliam yaptığını kaydederek, şunları aktardı:

"Dünyanın gözü önünde, hiçbir kural tanımaksızın insanlık suçu işlenmektedir. Batı dünyasının suskunluğu ve uluslararası medyanın bu mezalim karşısındaki zulmü meşrulaştırmaya yönelik adımları ve yaptığı yayınlar, dünya kamuoyunun vicdanını sarsmaktadır. Biz TRT olarak tüm bunlara rağmen Gazze'de yaşanan katliamı, Kudüs'ün ve bu coğrafyanın çektiği ıstırabı ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu insani, vicdani, tarihi ve İslami bir vazife olarak görüyoruz."

"Eyyubi'nin mücadelesini ekranlara getirmek istedik"

Tarih boyunca Kudüs'ün zulüm ve esenlik altında yönetildiğinin altını çizen Sobacı, "Selahaddin Eyyubi dizi projemizde Haçlı seferinden sonra, Selahaddin Eyyubi'nin savaş zekasıyla büyük inancıyla ve birleştirici gücüyle verdiği mücadeleyi ve elde ettiği zaferi tarihi drama olarak ekranlara getirmek istedik. Umuyorum ki bu kıymetli proje, Kudüs'ün kutsiyetinin, tüm Müslümanlar için kıymetinin ve Filistin'in verdiği mücadelenin daha görünür olmasına katkı sağlar" ifadelerini paylaştı.

Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'in Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğuna dair açıklamalarına atıfta bulunarak, "Selahaddin Eyyubi dizisi, Filistin'in bizler için kırmızı çizgi olmasının yapımcılık dünyasındaki yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Düşmanları tarafından da sevilen bir karakter"

"Selahaddin Eyyubi" rolünü oynayan Uğur Güneş, dizinin Türkiye ve dünya için farklılık yaratan bir proje olduğunu dile getirerek, "Canlandırdığım karakter adı üstünde Kudüs fatihi. Merhameti, adaleti, alimliği ile dünyaya nam salmış. Düşmanları tarafından da sevilen bir karakter. O yüzden bu karakteri canlandırmak benim için çok önemli" diye konuştu.

Dizide "Süreyya" karakterini canlandıran Dilin Döğer ise Selahaddin Eyyubi'nin dünya üzerinde değişime yol açmış bir lider olduğuna vurgu yaparak, "Onun hayatının anlatıldığı bir projede yer almak hem sorumluluk hem de heyecan verici benim için" dedi.

Döğer, canlandırdığı karakterin cesur ve savaşçı biri olduğunu vurgulayarak, "Yaşadığı dönemdeki bütün zorluklara ve acımasızlıklara rağmen hakkaniyetle dimdik duran bir kadın" ifadelerini kullandı.

"Kontes Viktoria" rolündeki Tuvana Türkay da dizide yer aldığı için duyduğu heyecana işaret ederek, "Çok gözü kara, iyi eğitimli ve soylu bir aileden gelen bir kadını canlandırıyorum. Hırsları olan bir kadın ama kötü bir kadın değil. İnandığı uğurda savaşan biri kötü değildir. O yüzden o da kendi inandığı yolda savaşan bir kadın" diye konuştu.

"Çok büyük ve görkemli bir platoda çalışıyoruz"

Dizide Nureddin Zengi'nin eşi "Melike Hatun" karakterini oynayan Ekin Türkmen, çok büyük ve görkemli bir platoda çalıştıklarını söyleyerek, "Ben her seferinde şaşırıyorum, inanılmaz güzel her şey. Sanat ekibi çok güzel çalışmış. Herkesin izlemesini merakla bekliyorum. Çok büyük bir prodüksiyon. Umarım karşılığını alırız" dedi.

Selahaddin Eyyubi'nin amcası "Nusreddin Zengi" karakterine hayat veren Kaan Çakır ise çok heyecan duyduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"İnşallah uzun soluklu, keyifli, kaliteli ve güzel bir iş olacak hepimiz için. Bu TRT ile yaptığım dördüncü iş. Daha evvel de TRT ile 'Muna' adlı filmde oynamıştım. O da Kudüs hikayesini anlatan bir filmdi ve çok gurur verici bir işti. Antalya Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandırmıştı bana. Öncesi ve sonrasıyla ilgili böyle bir deneyim yaşamış olmak benim için çok gurur verici."

Dönemin Şam Valisi "Necmeddin Eyyubi"yi canlandıran Seda Yıldız da Kudüs'ü anlatan dizinin ekip için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Heyecanla bekliyoruz bu akşamı. Bakalım emeklerimizin karşılığını ne kadar gösterebilmişiz. Bütün yönetmenlerimize, set arkasında yer alan ve oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Çakır, çok dişli ve devletin tepesine oynayan bir karakteri canlandırdığını belirterek, "Umarım herkes beğenir, beğenecektir de çünkü çok büyük emek, mesai, fedakarlıklar var" yorumunda bulundu.

"Umarım ona yakışacak bir şekilde hikayesini anlatırız"

"Şirkuh" karakterini oynayan Sezgin Erdemir ise Selahaddin Eyyubi'nin çok büyük bir lider olduğuna dikkati çekerek, "Umarım ona yakışacak bir şekilde hikayesini anlatmayı başarabiliriz. Herkes özveriyle çalışıyor ve çok uzun zamandır hazırlanıyoruz. Burada olmak çok güzel. Umarım hakkını veririz diye düşünüyoruz" dedi.

Basın toplantısının ardından dizinin ilk bölümünün gösterimi yapıldı.

Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan büyük komutanın hikayesini ekrana taşıyan dizinin yönetmenliğini Sedat İnci yaparken senaryosunu Serdar Özönalan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız rol alıyor.