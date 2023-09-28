TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı

TRT World tarafından hazırlanan ödüllü belgesel serisi "Off the Grid"in Ukrayna'da çektiği "Ukraine Wartime Diaries" (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, uluslararası başarıya imza attı.

Rusya ile Ukrayna Savaşı sonrasında sivillerin yaşadıklarını anlatan belgesel, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 44. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin "Haber ve Güncel Olaylar" kategorisinde finale kalmıştı.

Finalde Türkiye'yi temsil eden TRT World'ün rakipleri ise İngiltere, Brezilya ve İsrail oldu.

Belgeselin "Ukrayna Savaş Günlükleri" bölümü, Uluslararası Emmy Ödülleri ‘Haber ve Güncel Olaylar’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Mouhssine Ennaimi ve Alexandre Pauliat'ın hazırladığı ve Hakan Hocaoğlu'nun görüntülediği, Ukrayna'da çekilen belgesel, savaşın yıkıcı yüzünü çarpıcı şekilde izleyici ile buluşturuyor.

Fatih Kibar'ın kurguladığı, Mahmut Sami Çavuş'un tasarımlarını yaptığı haber-belgesel, Rusya ordusunun çekilmesiyle Ukrayna'daki sivillerin hayatlarındaki değişimi ele alıyor.