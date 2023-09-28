Parçalı Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 28.09.2023 03:15

TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı

TRT World’ün "Ukrayna Savaş Günlükleri" belgeseli, Uluslararası Emmy Ödülleri ‘Haber ve Güncel Olaylar’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı

TRT World tarafından hazırlanan ödüllü belgesel serisi "Off the Grid"in Ukrayna'da çektiği "Ukraine Wartime Diaries" (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, uluslararası başarıya imza attı.

Rusya ile Ukrayna Savaşı sonrasında sivillerin yaşadıklarını anlatan belgesel, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 44. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin "Haber ve Güncel Olaylar" kategorisinde finale kalmıştı.

Finalde Türkiye'yi temsil eden TRT World'ün rakipleri ise İngiltere, Brezilya ve İsrail oldu.

Belgeselin "Ukrayna Savaş Günlükleri" bölümü, Uluslararası Emmy Ödülleri ‘Haber ve Güncel Olaylar’ kategorisinde ödüle layık görüldü. 

Mouhssine Ennaimi ve Alexandre Pauliat'ın hazırladığı ve Hakan Hocaoğlu'nun görüntülediği, Ukrayna'da çekilen belgesel, savaşın yıkıcı yüzünü çarpıcı şekilde izleyici ile buluşturuyor.

Fatih Kibar'ın kurguladığı, Mahmut Sami Çavuş'un tasarımlarını yaptığı haber-belgesel, Rusya ordusunun çekilmesiyle Ukrayna'daki sivillerin hayatlarındaki değişimi ele alıyor.

ETİKETLER
Emmy Ödülleri
Sıradaki Haber
Contemporary Istanbul sanatseverlerle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:22
Bayrampaşa'da plastik imalathanesinde yangın
02:18
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
01:01
Burkina Faso'da darbe girişimi başarısız oldu
01:05
Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
00:48
Namibya "kuş gribi" nedeniyle, Güney Afrika'dan tavuk ithalatını durdurdu
00:36
ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ