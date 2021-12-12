Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 34. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi yapıldı.

"En iyi film" ödülüne layık görülen yönetmen Jasmila Zbanic’in "Quo Vadis, Aida?" adlı filmi törende 2 ödül daha aldı.

Zbanic "en iyi yönetmen" dalındaki ödülü alırken, "Quo Vadis, Aida?" filmindeki rolüyle Jasna Duricic de "en iyi kadın oyuncu" dalında ödüle layık görüldü.

Yönetmen Zbanic ödülü, Srebrenitsalı anne ve kadınların yanı sıra öldürülen babalara, eşlere ve oğullara adadığını söyledi.

Avrupa'nın Oscarları olarak kabul ediliyor

"En iyi erkek oyuncu" dalındaki ödülü "The Father" filmindeki rolüyle Anthony Hopkins alırken, en iyi senaryo dalındaki ödülü de "The Father" filminin senaristleri Florian Zeller ve Christopher Hampton'e verildi.

"En iyi komedi" dalındaki ödül Yngvild Sve Flikke’nin yönettiği "Ninjababy" filmine verildi.

Törende "en iyi belgesel" ve "en iyi animasyon" dallarında Jonas Poher Rasmussen’in yönettii "Flee" filmi ödüle layık görülürken, Danimarkalı yönetmen Susanne Bier de dünyada Avrupa sinemasına katıklarından dolayı onurlandırıldı.

Avrupa Film Ödülleri, "Avrupa'nın Oscarları" olarak kabul ediliyor.