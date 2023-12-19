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Kültür-Sanat
TRT Haber 19.12.2023 13:07

TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu

TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” filmi geçtiğimiz cuma itibarıyla tüm Türkiye ve Avrupa’da 11 ülkede, toplam 500’e yakın sinema salonunda yerini aldı. Sarsıcı hikayesi, övgü toplayan oyunculuk performansları ve anlatımıyla Mehmetçiklere saygı duruşunda bulunan “Nefes - Yer Eksi İki”, haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu.

TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu

1993 yılının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayelerini konu alan, başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat’ın yer aldığı film sinema seyircileriyle buluşuyor. Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan, gerçek hayat hikayelerini çarpıcı bir kurguyla anlatan TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki”, haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu.

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği, senaryosu Hakan Evrensel’e ait olan ve yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı “Nefes - Yer Eksi İki” filmi tüyleri diken diken eden bir anlatım sunuyor. İki bin metre yükseklikteki bir karakolda geçen ve bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyan film, her ne pahasına olursa olsun görevini bir an bile bırakmayan onurlu Mehmetçiklerin hikayesini anlatıyor.

TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” sinemalarda.

Özel fragmanı izlemek için tıklayın....


 

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