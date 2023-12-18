14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın farklı ülkelerinden, yerli ve yabancı çok sayıda belgeselci İstanbul'da buluştu.

14'üncü TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni TRT Belgesel’den canlı olarak yayınlandı.

"İnsanlık olarak gözden kaçırdıklarımızı belgesellerden öğreniyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun organizasyonun önemine dikkati çekti.

"TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, 2009 yılından bu yana bizim için TRT’nin birçok başarılı işi yanında ayrı bir yere sahiptir. Zira bugün, insanlık olarak dünyanın ve zamanının ruhuna dair göz ardı ettiklerimizi ya da gözden kaçırdıklarımızı, biraz da belgeseller aracılığıyla öğreniyoruz."

İletişim Başkanı Altun, uluslararası alandaki belgesel yapımlarıyla, TRT'nin hakikat mücadelesine verdiği desteğe vurgu yaptı.

"Gazze’de Müslümanlarla birlikte insanlığın da öldürülüyor oluşu; yalnızca Filistin’in değil, Filistin’le birlikte tüm dünyada barış ve kardeşliğin, huzur ve istikrarın bombalandığı ne yazık ki bir hakikattir. Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT, bugün uluslararası alanda belgeselciliğe verdiği destekle esasında bu sorumluluğun ifasına ve küresel hakikat mücadelesine önemli bir katkı sunmaktadır."

"İsrail'in işlemiş olduğu insanlık suçlarına en büyük tepki Türkiye'den yükseliyor"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye'deki belgeselcilik tarihinin TRT'den ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.

"Belgesellerin ve belgeselciliğin Türkiye’deki tarih ve serüvenini, TRT’den bağımsız düşünmek ve değerlendirmek mümkün değildir. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim ki; bizim nazarımızda festivalimize başvuru yapan tüm belgeselciler kazanmıştır. Yeni perspektifler ve iş birliklerine kapı aralayan buradaki tanışıklıklar yeni yolların açılmasına, yeni eserlerin üretilmesine vesile olması yönüyle çok kıymetlidir."

Sobacı'nın gündeminde İsrail vahşetini dünyaya yansıtan yabancı yayın organları da vardı.

"Ürettikleri bir takım kavramlar üzerinden dünyaya ayar vermeye çalışan Batı devletlerinin sözüm ona özgür, gerçekte ise güdümlü medyasının bu soykırım karşısında nasıl üç maymunu oynadığına tanıklık ediyoruz. İsrail’in işlemiş olduğu insanlık suçlarına karşı en büyük tepki ise daha adil bir dünya tasavvuru ile 8 milyar insanın hakkını savunan Türkiye’den yükseliyor. Devletimiz mazlumdan yana olan duruşuyla tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet dersi verirken; Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler de yayın ve yapımlarımızla aslında katilin kim, kurbanın kim olduğunu delillerle anlatıyoruz."

4 kategoride 12 ödül verildi

14'üncü TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri kapsamında 12 yapım ödüle layık görüldü.

4 kategorideki 12 ödülü sahiplerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT yönetimi verdi.