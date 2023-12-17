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Gündem
AA 17.12.2023 20:07

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Şebiarus duasına katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'nde Şebiarus duasına katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Şebiarus duasına katıldı

Kurtulmuş ile Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında geldiği Konya'da, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Mevlana Müzesi'nde düzenlenen Şebiarus duasına katılan Kurtulmuş ve Ersoy'a, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka, Selman Özboyacı ile Mehmet Baykan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, sanatçı ve Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan eşlik etti.

Bakan Ersoy, Kurtulmuş'a Mesnevi'nin tıpkıbasımını hediye etti.

Kurtulmuş, burada, Postnişin Fahri Özçakıl ile Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile sohbet etti.

Kurtulmuş ve Ersoy daha sonra Şemsi Tebrizi türbesini ziyaret etti.

Öte yandan Bakan Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesinin Darü'l-Mülk Projesi kapsamında şehrin kültür ve turizm hayatına kazandırdığı Depo No: 4'ü gezdi.

Ersoy, burada sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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