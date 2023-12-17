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Kültür-Sanat
AA 17.12.2023 11:04

600 yıllık Gazi Mihal Bey Hamamı restore edilecek

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan Gazi Mihal Bey Hamamı restore edilecek.

600 yıllık Gazi Mihal Bey Hamamı restore edilecek
[Fotograf: AA]

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin önemli tarihi yapılarından olan hamamda incelemede bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan yapı hakkında bilgi alan Vali Sezer, hamamın onarımı için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Hamamın aslına uygun şekilde restore edileceğini dile getiren Sezer, "Şehrimizin hazineleri bir bir ayağa kaldırılıyor. 1422 yılında imar edilen, ancak uzun zamandır kullanılamayan şehrimizin nadide eserlerinden Gazi Mihal Bey Hamamı onarıma alınarak, şehrimize kazandırılıyor. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

600 yıllık Gazi Mihal Bey Hamamı restore edilecek

Gazi Mihal Bey Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam 1422 yılında inşa edildi. Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal hallerini günümüzde korumaktadır.

Hamam, Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsüyle birlikte bir külliye halinde bulunmaktadır. Rusların 1829'daki Edirne işgalinin ardından tamamen kapatılan hamam günümüzde yarı harabe durumundadır.

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