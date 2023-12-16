Hafif Sağanak Yağışlı 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 16.12.2023 15:01

Trabzon'da 112 ressamın eserleri sergileniyor

Trabzon'da, "49. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon'da 112 ressamın eserleri sergileniyor
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde dün akşam açılışı gerçekleştirilen sergide, 112 sanatçıya ait 112 eser yer aldı.

Ressam Yüksel Baydar, serginin çok önemli bir sanat mirası olduğunu ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Baydar, çok önemli sanatçıların eserlerinin sergilendiğini belirterek, "Ülkemizde 49 yıldır devam eden tek sanat sergisidir. Her sene bir sergimiz olur, Trabzon'da yaşayan sanatçılar katılır. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılına denk geldiği için seçici kurulun kararıyla, sergiye katılan herkesin resimleri kabul edilip sergilendi" dedi.

Sergi, 30 Aralık'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Astronomi ve matematiğin kutbu: Ali Kuşçu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
İzmir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
14:57
BM: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil
14:53
Reklam ve medya yatırımları milli gelirin yüzde 6,34'üne katkı sağladı
14:53
İDO seferlerinin bazıları iptal edildi
14:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır
14:15
Antalya'da sağanak : Caddeleri su bastı, bazı seralarda ürünler zarar gördü
Kars'taki Lavaş Gölü kısmen dondu
Kars'taki Lavaş Gölü kısmen dondu
FOTO FOKUS
Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi
Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ