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Kültür-Sanat
TRT Haber 15.12.2023 23:28

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin ikinci gününde "Gazze Gerçekleri" paneli düzenlendi

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri' nin ikinci gününde küresel olaylar tartışıldı. "Gazze Gerçekleri" panelinde alanında uzman isimler medya ve belgeselciliği anlattı. Belgesel yapımlarla ilgili atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 32 projenin finale kaldığı etkinlikte ödüller 17 Aralık'ta düzenlenecek geceyle sahiplerini bulacak.

'TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri' devam ediyor. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen etkinliğin 2'inci gününde alanında uzman isimler ''Gazze Gerçekleri" panelinde medya ve belgeselciliği tartıştı. Yerli ve yabancı bir çok yapımcı,, belgesellerini izleyicinin beğenisine sundu.

Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'nin küresel yayıncılık misyonu ile,, insani ve evrensel değerleri yansıtan bakış açısı, bu yıl "Köklü izler, Güçlü Hikayeler" mottosuyla bütünleşti.

"Belgeselcilik, gelecek nesillere bugüne dair kayıt bırakıyor"

TRT WORLD Kanal Koordinatörü Doç. Dr. Bora Bayraktar, "Belgeselcilik aslında bize bu fotoğrafı veriyor ve sadece günümüz insanları için değil. Önümüzdeki yıllarda yaşayacak olan gençler için de çocuklar için de gelecek nesiller için de bugün ne olduğuna dair anlaşılır bir bakış açısıyla bir kayıt bırakıyorsunuz" diye konuştu.

İstanbul'un tarihi yapılarından Fişekhane'de süren festivalin "Ekran Buluşmaları" bölümünde TRT'nin öne çıkan belgesel yapımcıları izleyicilerle bir araya geldi.
Alanlarına dair önemli mesajlar verdi.

"Belgesel içinde duygu olan belgeli bir şeydir"

Yapımcı Serdar Kılıç, "Belgesel içinde duygu olan belgeli bir şeydir. Duygu da daha çok tabiat unsurlarının içine verdiği şeyle yükleniyor. Tabiatla bağlantılı bu beden bu ruh, yaşamadığı sürece hep acı çekecek, çok yakın zamanda da dünyamız daha kötüye gidecek. Geri dönme vakti geldi artık" ifadelerini kullandı.

"Gazze Gerçekleri" paneli düzenlendi

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri' nde bu yıl ön plana çıkan konulardan biri de İsrail'in Gazze'deki katliamları oldu.

Yapımcı ve Oyuncu Reshad Strık, "Bugün Gazze'den bahsedeceğiz. Çok çok çok önemli. Çünkü modern dönemde büyük bir trajedi yaşanıyor. Katliamını sosyal medyada, canlı yayında izliyoruz. Tüm dünya bunu, Gazze'de yaşananları ağlayarak izliyor. Dünyanın gözü önünde, canlı yayında soykırım yapılıyor. Ve hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü onlar dünyayı kontrol ediyor" dedi.

4 kategoride 32 finalist yarışıyor

Bir TRT geleneğine dönüşen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri' ne 93 ülkeden bine yakın başvuru yapıldı. 32 proje finale kaldı. 17 Aralık'ta düzenlenecek final gecesinde 12 ödül sahipleriyle buluşacak.

Etkinlik süresince söyleşi, atölye ve film gösterimleri herkese açık ve ücretsiz gerçekleştiriliyor.
 

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