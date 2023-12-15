Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nden TRT'ye 3 ödül

Zorlu arazide katır sırtında bal kovanları... Bal avcılarının zorlu yolculuğu... TRT Haber ekipleri bu mücadeleyi kayıt altına aldı. Bu haber TRT'ye ödül getirdi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 2023 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu. Katır sırtında bal yolculuğunu haberleştiren TRT Haber kameramanları Erdinç Kızılgedik ve Kadir Kurucan'ın görüntüleri, "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" ödülünü aldı.

Ödül alanlar arasında TRT Antalya Radyosu da vardı. Program yapımcısı Serkan Ersöz "Yüzyıl Önce Antalya" programı ile "Yılın Radyocusu" ödülüne layık görüldü.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 2023 yılı basın ödüllerinde toplam 21 eser ödül aldı.