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Kültür-Sanat
TRT Haber 15.12.2023 15:47

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nden TRT'ye 3 ödül

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 2023 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu. 'Bal Avcıları' haberini görüntüleyen TRT Haber kameramanları Erdinç Kızılgedik ve Kadir Kurucan, "En iyi haber görüntüsü" ödülünün sahibi oldu. TRT Antalya Radyosu'ndan Serkan Ersöz de yılın radyocusu seçildi.

Zorlu arazide katır sırtında bal kovanları... Bal avcılarının zorlu yolculuğu... TRT Haber ekipleri bu mücadeleyi kayıt altına aldı. Bu haber TRT'ye ödül getirdi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 2023 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu. Katır sırtında bal yolculuğunu haberleştiren TRT Haber kameramanları Erdinç Kızılgedik ve Kadir Kurucan'ın görüntüleri, "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" ödülünü aldı.

Ödül alanlar arasında TRT Antalya Radyosu da vardı. Program yapımcısı Serkan Ersöz "Yüzyıl Önce Antalya" programı ile "Yılın Radyocusu" ödülüne layık görüldü.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 2023 yılı basın ödüllerinde toplam 21 eser ödül aldı.

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