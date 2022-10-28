Birbirinden güzel türküler söylendi, stüdyodaki dinleyiciler alkış tuttu.

TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği sanatçıları, seyirciyle yeniden buluştu.

Ankara Radyosu'nun halka açık konserlerine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Uzun süre sonra dinleyicilerin davet edildiği ilk programa, türkü dostları yoğun ilgi gösterdi.

Konsere, bazı milletvekilleri, TRT Genel Müdür Yardımcıları ve çok sayıda izleyici katıldı. Seyirciler türkülere eşlik etti.

Türküseverler her ayın son perşembe günü TRT Türkü'de buluşuyor

Her ayın son perşembe günü düzenlenen Türk Halk Müziği konseri TRT Türkü radyo kanalından canlı yayınlanıyor.

Programın sunuculuğunu Mustafa Yalın, yapımcılığını Rukiye Harmancı Karakoç üstleniyor. Ömer Hayri Uzun'un şefliğini yaptığı koroda, Ankara Radyosu sanatçıları yer alıyor.