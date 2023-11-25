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Kültür-Sanat
TRT Haber 25.11.2023 22:44

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol: "Tabii" kendimizi temsil edebileceğimiz bir platform olacak

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu "Tabii" ile ilgili, "Kendimizi temsil edebileceğimiz bir platform olacak" dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol: "Tabii" kendimizi temsil edebileceğimiz bir platform olacak

İletişim Başkanlığının İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit'23) katılan TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol konuşmasında dijital platformların toplum üzerindeki etkisine değindi.

TRT'nin "Tabii Platformu"nun sağladığı katkıyı anlattı.

Varol, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi ülke olarak tarihiyle, medeniyetiyle, kahramanlarıyla, kültürüyle en iyi anlatabileceğimiz eğlence içeriklerini hazırlamak istiyoruz. Bunları gerçekleştirirken satır aralarında ya da ajandalara hizmet eden bir yaklaşım olmayacak. En azından kendimizi ifade edebileceğimiz, doğru ifade edebileceğimiz, temsil edebileceğimiz bir platform olacak TABİİ"

Toplam 9 oturumun yapıldığı zirvede Liderlik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği ve Şeffaflık, Teknolojinin Bizi Götürdüğü Bilinmez Yolculuk başlıkları da konuşuldu.

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