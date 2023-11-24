Meksika Ulusal Dünya Kültürleri Müzesi bünyesinde “Türkiye Salonu” açıldı

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, başkent Mexico City’de bulunan yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği Meksika Ulusal Dünya Kültürleri Müzesi bünyesinde TİKA tarafından kurulan Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel çeşitliliğini yansıtan eserlerin sergileneceği “Türkiye Salonu”nun da açılışını gerçekleştirdi.

Müzenin açılış töreni T.C. Meksika Büyükelçisi Sn. İlhan Kemal Tuğ, TİKa Meksika PKO Koordinatörü Sn. Fatih Abdi Çetin, Nikaragua Büyükelçisi Sn. Juan Carlos Guterres Madrigal, Belize Büyükelçisi Sn. Oscar Lorenzo Arnold, İnter-Amerikan Sosyal Güvenlik Konferansı Genel Sekreteri Sn. Alvaro Verenca Hernandez, AMEXCID Planlama ve Değerlendirme Genel Müdürü Sn. Carlos Javier Castillo Perez, Honduras Elçi Müsteşarı Dimas Alexi Escobar Guillen, Venezuella Elçi Müsteşarı Sn. Aldo Perfetto Alexondrow, Libya Büyükelçiliği Misyon Şefi Sn. Hassan Gani ile çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan TİKA Başkanı Kayalar, “Türkiye Salonu’nun ülkelerimiz arasındaki dostluğa ve iki toplum arasındaki yakınlaşmaya katkı sunacağına inanıyorum. Yunan, Çin ve Mısır gibi kadim medeniyetlere ait arkeolojik, antropolojik ve etnografik eserlerin de yer aldığı bu kıymetli müzede TİKA eliyle ‘Türkiye Salonu’muzu açarak Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz"" dedi.

Müzede tarihin en eski yapılarından biri olan Göbeklitepe’den yer alan eserlerle birlikte tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’da 13 döneme ait toplan 61 eser sergilenmekte.

Cumhurbaşkanlığı 6 aylık 100 proje listesinde yer müze TIKA'nın prestij projesi olarak seçilmişti.

TİKA, Meksika’da 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği kalkınma iş birliği projeleriyle iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkı sağlamaya devam ediyor.