Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 23.11.2023 15:45

Devlet Tiyatroları, 24 Kasım'daki temsillerde öğretmenleri ağırlayacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek temsillerde, öğretmenleri misafir edecek.

Devlet Tiyatroları, 24 Kasım'daki temsillerde öğretmenleri ağırlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerle ulaşıldığı, onların yetiştireceği nesillerin, Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na damga vuracağı ifade edildi.

Açıklamada, sahnelerin, yarın akşam tüm öğretmenlere açık olacağı bildirildi.

24 Kasım'da temsil edilecek oyunlar ise şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu: Gonzago'nun Öldürülmesi, İzafiyet, Ocak, İki Kişilik Hırgür, Dogville

İstanbul Devlet Tiyatrosu: Yedi Kadın, Bir Nefes Dede Korkut, Çağrılmadan Gelen

İzmir Devlet Tiyatrosu: Çöplük, Martı, Fareler ve İnsanlar

Bursa Devlet Tiyatrosu: Meraki, Yalan Makinesi

Antalya Devlet Tiyatrosu: Shakespeare'in Bütün Oyunları

Trabzon Devlet Tiyatrosu: Yağmurcu

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: Sanat

Erzurum Devlet Tiyatrosu: Yalan Kozası

Konya Devlet Tiyatrosu: Murtaza

Sivas Devlet Tiyatrosu: Notre Dame'ın Kamburu

Van Devlet Tiyatrosu: Tom Dick ve Harry

Kayseri Devlet Tiyatrosu: Periferi

ETİKETLER
Öğretmenler Günü Tiyatro
Sıradaki Haber
Sinemalarda bu hafta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
Katar: Gazze'deki insani ara yerel saatle 07.00'de başlayacak
17:19
Numan Kurtulmuş: Mesele bölgesel savaşlar haline dönebilir
17:05
İsrail'in alıkoyduğu Şifa Hastanesi müdürünün nereye götürüldüğü bilinmiyor
17:03
İzmir'de yakalanan firari FETÖ'cü tutuklandı
17:01
Malatya'da zehir taciri 14 kişiye tutuklama
16:54
Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine getirildi
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ