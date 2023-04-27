TRT Çocuk’tan TEKNOFEST’e özel içerikler

Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne özel hazırlanan bölümler ile minik izleyicilerine TEKNOFEST coşkusunu yaşatacak.

'Kehribar ile Boncuk'un TEKNOFEST macerası

Ormanya ülkesinde yaşayan ve çocukluk arkadaşı olan Kehribar ile Boncuk’un okuldan mezun olabilmek için çalışma çizelgelerini doldurma hikâyesi özel bir bölümle hız kesmeden devam ediyor.

Hayal güçleri ve mekanik becerilerini ortaya koyarak TEKNOFEST’te yarışmaya katılmaya karar veren Kehribar ile Boncuk, bu bölümde hem Ormanya için faydalı hem de herkesi etkileyecek bir buluş için kolları sıvayacak.

“Kehribar ile Boncuk”un bu özel bölümü 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında TRT Çocuk’ta olacak.

'Nasreddin Hoca' bu kez bir mucidin zamanına yolculuk ediyor

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Nasreddin Hoca, Kerim, Zehra, Ayşe ve Cemil TEKNOFEST özel bölümünde bambaşka bir macerayla izleyiciyle buluşacak.

Kahramanlarımızın, Cemil’in icat yapmada en büyük ilham kaynağı olan Cezeri’nin dönemine gidecekleri bu bölümde, millî teknolojinin gelişimine destek vermenin önemine vurgu yapılacak.

“Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu”nun bu özel bölümü 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında TRT Çocuk ekranında yer alacak.