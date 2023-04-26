Hollywood'un ikonik takım elbisesi müzayedede 260 bin dolara satıldı

1977 dans dramasında Travolta, yerel diskoda dans ederek hayatının gerçeklerinden kaçmaya çalışan Brooklyn'li genç bir İtalyan-Amerikalı olan Tony Manero'yu canlandırıyordu.

Hit film, disko müziğinin dünya çapında popülerleşmesine yardımcı oldu ve Travolta, harika performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.

Müzayede organizatörlerine göre, Travolta'nın filmin ünlü dans yarışması sahnesinde giydiği polyester takım, filmin yapımında kullanılan iki takımdan biri.

Ceket, dikişli abartılı sivri yakalara ve iki büyük boy cebe sahip.

Liste, kostümü "sinema tarihinin en ikonik kostümlerinden biri" olarak tanımladı ve Paramount Studios ve Travolta'nın kendisinden orijinal olduğuna dair açıklama bulunan mektuplarla geldiğini açıkladı.

Müzayedede Michael J. Fox'un 1989 yapımı "Geleceğe Dönüş 2" filmindeki uçan kaykayı 91 bin dolara satıldı.

Harry Potter filminde kullanılan bir asa ise 130 bin dolara alıcı buldu.