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Dünya
AA 26.04.2023 06:56

"Quad" Liderler Zirvesi 24 Mayıs'ta Sidney'de yapılacak

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" ülkeleri ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın liderleri 24 Mayıs'ta Sidney kentinde bir araya gelecek.

"Quad" Liderler Zirvesi 24 Mayıs'ta Sidney'de yapılacak

 

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yayımladığı mesajında, Sidney kentinin 24 Mayıs'ta, Quad 2023 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Başbakan Albanese, "Sydney Opera House" binasında düzenlenecek zirvenin, Sidney kentini tanıtma fırsatı sunacağını söyledi.

Albanese, Quad liderlerinin küresel ekonomi, Hint-Pasifik'te artan stratejik rekabet, Rusya-Ukrayna krizinin etkisi gibi konuları ele alacağını ifade etti.

Başbakan, "Quad, egemenliğe saygılı ve herkes için güvenlik ve büyüme sağlayan serbest, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik'i desteklemeye kararlı" dedi.

"Demokrasi yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayrı resmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, gerçekleştirdiği düzenli toplantılarla, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.

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