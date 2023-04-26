Japonya, Sudan'da bulunan vatandaşlarını Cibuti'ye tahliye etti

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ASDF uçağıyla, 41 Japon vatandaşı ve 4 aile üyesi olmak üzere 45 kişinin, Port Sudan bölgesinden Cibuti'ye taşındığını açıkladı.

Hükümet, Japonya Dışişleri Bakanı Kıdemli Yardımcısı Takei Şunsuke'nin, tahliye edilen Japonların anavatana dönüş uçuşlarının organizesi için Cibuti'ye gönderildiğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japon vatandaşlarının başarılı bir tahliyesi için ilgili ülkelerle iletişim halinde olduklarını ve bunun için tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, açıklamasında, ülkesinin Hartum Büyükelçiliği personeli dahil tahliye edilen Japon vatandaşları arasında yaralanan olmadığını bildirdi.

Sudan'daki çatışmalar

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 71 kişinin yaralandığını açıklamıştı.