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Dünya
AA 26.04.2023 06:34

İsrail'in nüfusu 9,7 milyon oldu

İsrail'de 2 milyon 48 bini Arap olmak üzere toplam nüfus 9,7 milyona ulaştı.

İsrail'in nüfusu 9,7 milyon oldu

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu, son nüfus verileriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İsrail nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Yahudilerin sayısı 7 milyon 145 bini buldu.

Ülkenin 9,7 milyon olan toplam nüfusunun 2 milyon 48 binini Araplar, 535 binini ise Arap olmayan Hristiyanlar oluşturuyor.

Son nüfus verileri, 75. yıl dönümü kutlanacak Bağımsızlık Günü'nün arifesinde yayımlandı.

Merkezi İstatistik Bürosunun verilerine göre, son bir yılda İsrail nüfusu yüzde 2,3'lük oranla 216 bin arttı.

İsrail yasaları, yalnızca Yahudilerin İsrail'e göç etmesine izin veriyor.

Resmi rakamlara göre, İsrail'in kurulduğu 1948'den bu yana ülkeye 3,3 milyon göçmen geldi.

İsrail, nüfusunun 2030'da 11,1 milyona, 2040'ta 13,2 milyona ve 2048'de 15,2 milyona ulaşmasını bekliyor.

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