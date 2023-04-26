Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 06:31

ABD'de Tesla'nın Model Y otomobilinin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model Y aracının başlangıç fiyatı, ABD'deki ortalama yeni araç fiyatının altına düştü.

ABD'de Tesla'nın Model Y otomobilinin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı
[Fotograf: AP]

Tesla'nın Model Y otomobilinin 46 bin 990 dolara inen başlangıç fiyatı, ABD'de yeni bir araç için ödenen ortalama tutardan yaklaşık 759 dolar daha düşük olarak hesaplandı.

Model Y, geçen yıl ABD'de en çok satan elektrikli araç olmuştu.

Tesla, ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime gitmişti. Şirket, kar marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen 18 Nisan'da ABD'de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar, Model 3 fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmıştı.

Şirket, geçen hafta ise Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 3'e yakın artırmıştı.

ETİKETLER
Tesla Elektrikli Araç
Sıradaki Haber
Güney Afrika, Putin'in ziyareti için UCM'den çekilmeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:59
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
07:31
Singapur’da esrar kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edildi
07:23
Hollywood'un ikonik takım elbisesi müzayedede 260 bin dolara satıldı
07:46
TEKNOFEST yarın başlıyor
06:57
"Quad" Liderler Zirvesi 24 Mayıs'ta Sidney'de yapılacak
07:44
Japonya'nın Ay keşif aracı yüzeye düşmüş olabilir
Şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding
Şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding
FOTO FOKUS
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ