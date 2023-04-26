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Dünya
AA 26.04.2023 06:24

Teknoloji devleri Microsoft ve Alphabet'in gelirlerinde artış

Teknoloji devleri Microsoft ve Alphabet'in gelirlerinde artış

Mali takviminde ocak-mart dönemini üçüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 52,9 milyar dolara çıktı. Microsoft 2022'nin ocak-mart döneminde 49,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 9 artarak 18,3 milyar dolara çıktı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 16,7 milyar dolar olmuştu.

Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 2,22 dolardan 2,45 dolara yükseldi.

Alphabet

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 69,8 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 68 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 15,1 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen ilk çeyreğinde 16,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 1,23 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,17 dolara indi.

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